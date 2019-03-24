Евро-2020: Россия деклассировала Казахстан, Уэльс оказался сильнее Словакии: видео
Четвертый игровой день квалификации к чемпионату Европы 2020 года одновременно стартовал в Казахстане и Уэльсе.
Казахстан – Россия 0:4
Голы: Черишев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Оздоев, 62
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Сборная России не имела проблем с Казахстаном, который несколько дней назад шокировал Шотландию. Уже в первом тайме Черышев решил судьбу матча, забив два гола.
Уэльс – Словакия 1:0
Голы: Джеймс, 5
Уэльс на своем поле благодаря раннему голу Джеймса одолел сборную Словакии.
Источник: 24 Канал
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