Евро-2020: Россия деклассировала Казахстан, Уэльс оказался сильнее Словакии: видео

Четвертый игровой день квалификации к чемпионату Европы 2020 года одновременно стартовал в Казахстане и Уэльсе.

Казахстан – Россия 0:4

Голы: Черишев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Оздоев, 62

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Сборная России не имела проблем с Казахстаном, который несколько дней назад шокировал Шотландию. Уже в первом тайме Черышев решил судьбу матча, забив два гола.

Уэльс – Словакия 1:0

Голы: Джеймс, 5

Уэльс на своем поле благодаря раннему голу Джеймса одолел сборную Словакии.

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