Евро-2020: Россия деклассировала Казахстан, Уэльс оказался сильнее Словакии: видео

32 Читати новину українською
Отбор на Евро-2020: видео голов, обзор матчей 24 марта 2019
Евро-2020: видео голов матчей квалификации 24 марта

Четвертый игровой день квалификации к чемпионату Европы 2020 года одновременно стартовал в Казахстане и Уэльсе.

Казахстан – Россия 0:4
Голы: Черишев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Оздоев, 62

Примечательно: Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга

Сборная России не имела проблем с Казахстаном, который несколько дней назад шокировал Шотландию. Уже в первом тайме Черышев решил судьбу матча, забив два гола.

Уэльс – Словакия 1:0
Голы: Джеймс, 5

Уэльс на своем поле благодаря раннему голу Джеймса одолел сборную Словакии.

Подписывайся на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня
4737
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга
сегодня 16:30 Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга
Михайло Гема 58
Американский боец сокрушительным ударом нокаутировал соперника, что тот ничего не помнит: видео
сегодня 14:36 Американский боец сокрушительным ударом нокаутировал соперника, что тот ничего не помнит: видео
74
Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения
сегодня 11:27 Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения
86
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 23 марта
сегодня 11:08 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 23 марта
197
Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
23 марта 14:33 Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
271
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук