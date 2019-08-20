Отца американской теннисистки нашли мертвым, спортсменка пропустит US Open

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Аманда Анисимова
Аманда Анисимова / Фото из открытых источников

Американская теннисистка Аманда Анисимова пропустит Открытый чемпионат США. Причиной такого решения стала внезапная смерть ее отца и тренера Константина Анисимова.

Как сообщает издание ESPN, Константин Анисимов был найден мертвым в понедельник, 19-го августа.

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По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Семья погибшего никак не прокомментировала событие.

17-летняя Анисимова была посеяна на Открытом чемпионате США под 24-м номером. В 2017 году она выиграла юниорский US Open.

Анисимова – американская теннисистка российского происхождения. Она победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

За последние два года пути Анисимовой и украинских теннисисток пересекались трижды. В 2018 году в Цинциннати американка проиграла Элине Свитолиной. На Australian Open Аманда победила Лесю Цуренко. В марте 2019-го Анисимова проиграла в Мадриде Марте Костюк.

Родители Анисимовой – Константин и Ольга – русские эмигранты. Константин Анисимов был тренером теннисистки.

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Теги: Спорт Новости Спорта US Open Теннис Потери
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