Отца американской теннисистки нашли мертвым, спортсменка пропустит US Open
Американская теннисистка Аманда Анисимова пропустит Открытый чемпионат США. Причиной такого решения стала внезапная смерть ее отца и тренера Константина Анисимова.
Как сообщает издание ESPN, Константин Анисимов был найден мертвым в понедельник, 19-го августа.
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По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Семья погибшего никак не прокомментировала событие.
17-летняя Анисимова была посеяна на Открытом чемпионате США под 24-м номером. В 2017 году она выиграла юниорский US Open.
Анисимова – американская теннисистка российского происхождения. Она победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.
За последние два года пути Анисимовой и украинских теннисисток пересекались трижды. В 2018 году в Цинциннати американка проиграла Элине Свитолиной. На Australian Open Аманда победила Лесю Цуренко. В марте 2019-го Анисимова проиграла в Мадриде Марте Костюк.
Родители Анисимовой – Константин и Ольга – русские эмигранты. Константин Анисимов был тренером теннисистки.
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