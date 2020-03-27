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"Отчаянный домохозяин" Коноплянка показал, как проводит карантин: фото

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Евгений Коноплянка / instagram.com/konoplyanka.official

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка весело проводит время в карантине. Он успел стать шеф-поваром, учителем рисования и занялся уборкой дома.

Украинский футболист Евгений Коноплянка чуть ли не каждый день делится с болельщиками тем, как проводит свое свободное время в карантине. Фото и видео игрок выкладывает в своем инстаграме.

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Евгений Коноплянка стал поваром. Принял вызов от повара донецкого клуба Любомира Тошича. Следующими в этой эстафете стали Александр Зинченко, Евгений Шахов и ведущий Андрей Бедняков.

Мой ответ – оставайтесь дома. Передаю эстафету следующим ребятам. У вас 24 часа. Вперед,
– написал футболист.

Затем Евгений переквалифицировался в учителя рисования для своей дочери. Возможно именно дочь была учителем для футболиста, а не наоборот, это известно только Коноплянке.

У нас сегодня урок рисования под контролем учителя,
– Коноплянка пошутил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну а сегодня у нас урок ‍ под контролем учителя

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Кооплянка как будто все сделал по дому, но ведь нет, последним шагом стала уборка дома.

Боюсь представить, что будет через несколько недель. Остановись коронавирус! А то я этого не переживу,
– забавно подписал фото.

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Автор: София Кулай
Теги: Футбол Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Спорт Евгений Коноплянка Шахтер
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