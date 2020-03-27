"Отчаянный домохозяин" Коноплянка показал, как проводит карантин: фото
Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка весело проводит время в карантине. Он успел стать шеф-поваром, учителем рисования и занялся уборкой дома.
Украинский футболист Евгений Коноплянка чуть ли не каждый день делится с болельщиками тем, как проводит свое свободное время в карантине. Фото и видео игрок выкладывает в своем инстаграме.
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Евгений Коноплянка стал поваром. Принял вызов от повара донецкого клуба Любомира Тошича. Следующими в этой эстафете стали Александр Зинченко, Евгений Шахов и ведущий Андрей Бедняков.
Мой ответ – оставайтесь дома. Передаю эстафету следующим ребятам. У вас 24 часа. Вперед,
– написал футболист.
Затем Евгений переквалифицировался в учителя рисования для своей дочери. Возможно именно дочь была учителем для футболиста, а не наоборот, это известно только Коноплянке.
У нас сегодня урок рисования под контролем учителя,
– Коноплянка пошутил.
Кооплянка как будто все сделал по дому, но ведь нет, последним шагом стала уборка дома.
Боюсь представить, что будет через несколько недель. Остановись коронавирус! А то я этого не переживу,
– забавно подписал фото.
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