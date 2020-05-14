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Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце: ему диагностировали тяжелое заболевание

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Отец Хабиба Нурмагомедова перенес операцию – чем он болен
Абдулманап Нурмагомедов / sport-express.ru

Абдулманапу Нурмагомедову, отцу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, провели операцию на сердце. Операция прошла успешно 13 мая.

Об этом рассказал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов, информирует "РБК-Спорт".

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"Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, наверное, осложнение", – сказал друг Нурмагомедова.

По его словам, информации о состоянии Нурмагомедова пока нет. "Что было у него – никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера", – сказал Рабаданов.

  • В 2019 Нурмагомедову уже делали операцию на сердце. Сейчас он находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы.

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По информации телеграмм-канала Baza, у Нурмагомедова диагностировали COVID-19.

Нурмагомедову-старшему стало плохо после занятий зарядкой, хотя врачи запрещали ему это делать.

Сначала у Абдлуманапа была диагностирована вирусная пневмония. Тренер отказывался проходить тест на коронавирус.

В начале мая состояние здоровья Нурмагомедова ухудшилось. Хабиб организовал коммерческий борт из Махачкалы, который доставил Абдулманапа в одну из больниц Москвы, где у него обнаружили СOVID-19.

3 мая у Нурмагомедова произошел инфаркт. Ему была сделана операция, после чего его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Что известно о Нурмагомедове?Тренер и отец звездного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Ему 57 лет. Абдулманап включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Хабиб Нурмагомедов MMA Смешанные единоборства Спорт
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