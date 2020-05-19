Отец Хабиба Нурмагомедова снова впал в кому
Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому. Известный тренер не может дышать самостоятельно.
Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", состояние Абдулманапа Нурмагомедова снова ухудшилось – специалист впал в кому.
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Нурмагомедова подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом.
57-летний тренер не может самостоятельно дышать.
Что известно о состоянии Нурмагомедова
- Тренера госпитализировали еще 5-го апреля. Он находится в военном госпитале Москвы.
- На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту. Сообщалось, что у него подтвердили COVID-19.
- Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что у Абдулманапа поражено 75% легких.
- По его информации, Нурмагомедова ввели в кому, и сами врачи его вывели из нее.
- Российские СМИ сообщают, что Нурмагомедову успешно провели операцию на сердце.
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