Отец Хабиба Нурмагомедова снова впал в кому

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому. Известный тренер не может дышать самостоятельно.

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", состояние Абдулманапа Нурмагомедова снова ухудшилось – специалист впал в кому.

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Нурмагомедова подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом.

57-летний тренер не может самостоятельно дышать.

Что известно о состоянии Нурмагомедова

Тренера госпитализировали еще 5-го апреля. Он находится в военном госпитале Москвы.

На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту. Сообщалось, что у него подтвердили COVID-19.

Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что у Абдулманапа поражено 75% легких.

По его информации, Нурмагомедова ввели в кому, и сами врачи его вывели из нее.

Российские СМИ сообщают, что Нурмагомедову успешно провели операцию на сердце.

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