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Отец Хабиба Нурмагомедова снова впал в кому

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Отец Хабиба снова впал в кому
Отец Хабиба снова впал в кому / GETTY IMAGES

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому. Известный тренер не может дышать самостоятельно.

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", состояние Абдулманапа Нурмагомедова снова ухудшилось – специалист впал в кому.

Узнайте больше Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому: что известно о его состоянии

Нурмагомедова подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом.

57-летний тренер не может самостоятельно дышать.

Что известно о состоянии Нурмагомедова

  • Тренера госпитализировали еще 5-го апреля. Он находится в военном госпитале Москвы.
  • На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту. Сообщалось, что у него подтвердили COVID-19.
  • Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что у Абдулманапа поражено 75% легких.
  • По его информации, Нурмагомедова ввели в кому, и сами врачи его вывели из нее.
  • Российские СМИ сообщают, что Нурмагомедову успешно провели операцию на сердце.

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Автор: Михаил Гема
Теги: MMA Хабиб Нурмагомедов Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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