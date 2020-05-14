Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Врачи оценивают состояние Абдулманапа как крайне тяжелое.

Как сообщает ТАСС, 5-го апреля тренера госпитализировали в Махачкале с подозрением на пневмонию. Ему сделали тест на коронавирус, однако результат не сообщается.

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Нурмагомедов убеждал, что с ним все хорошо.

На этот момент он находится одном из военных госпиталей в Москве.

По информации телеграмм-канала Mash, на фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Однако Baza сообщает оптимистичные новости. Источник пишет, что мужчина пришел в себя, состояние стабильно-тяжелое.

Ранее судья по спортивной борьбе Убайдула Османов говорил, что причиной госпитализации в Москву стали проблемы с сердцем. "Спорт-экспресс" со ссылкой на источник писал, что осложнения возникли из-за неправильного лечения в Махачкале.

Что известно о Нурмагомедове?

Тренеру и отцу Хабиба 57 лет. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо.

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