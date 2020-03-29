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Отец известного британского боксера умер из-за коронавируса

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Энтони Ярд / GETTY IMAGES

Британский боксер Энтони Ярд сообщил о смерти отца. Боксер убежден, что его отец умер из-за коронавируса.

Ярд сообщил о смерти в инстаграме. Боксер заявил, что его отец не имел смежных проблем со здоровьем.

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Вчера мой отец умер от коронавируса. У него не было проблем со здоровьем. Я веду закрытый образ жизни и, честно говоря, все еще шокирован, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Это действительно не стоит риска,
– написал Ярд.


Скриншот

Что известно о Ярде? Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 28-летний боксер провел 20 боев, одержал 19 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Спортивные деятели, которые умерли из-за COVID-19

  • В феврале 2020 года 23-летняя Ильхам Шейхи стала первой футболисткой, которая умерла из-за коронавируса. Она умерла после 10-дневной борьбы с заболеванием.
  • Впоследствии умер игрок любительского "Атлетико Портада Альта" из Малаги Франциско Гарсия. Он умер на фоне других тяжелых заболеваний.
  • 16 марта умер от заболевания, вызванного коронавирусом, иранский тренер по футболу и минифутболу Ахмад Тахери.
  • Коронавирус унес жизнь бывшего президента мадридского "Реала" Лоренцо Сансы и экс-тренера "Эспаньола" Бенито Хоанета.
  • Также от COVID-19 умерли бывший президент "Витесса" Кис Баккер и бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Здоровье Спорт Новости Спорта Коронавирус COVID-19 Бокс
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