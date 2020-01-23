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Отец известных биатлонистов без вести пропал в Канаде

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Фабьен Клод / AFP

Отец известных французских биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клода без вести пропал в Канаде. Жиль Клод исчез в результате аварии снегохода.

58-летний Жиль Клод входил в группу в составе восьми человек и гида, которая находилась в горах северного Квебека.

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Издание Lejsl информирует, что их снегоходы провалились под лед вечером 22 января. Троим удалось выбраться из воды, других до сих пор не нашли.

42-летний гид умер через несколько часов после инцидента. Поиски пропавших продолжаются.

Остальные четверо пропавших без вести – два эльзасцы в возрасте от 24 до 35 лет и два жителя французского региона Вогезы в возрасте от 24 до 25 лет.

Другие детали исчезновения группы не сообщаются.

Фабьен Клод вышел на старт индивидуальной гонки в рамках 6 этапа Кубка мира.

Французский биатлонист занял третье место и посвятил отцу первый подиум в карьере.

В Канаде произошел трагический несчастный случай с моим отцом. Этот подиум для него, я уверен, что он гордится нами, и я горжусь тем, что я сделал сегодня,
– сказал Фабьен со слезами на глазках L'Equipe.

Эмильен Клод в Поклюке не выступал, как и Флоран Клод, представляющий Бельгию. Братья вернутся домой.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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