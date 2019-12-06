Отец Ломаченко стал лучшим тренером 2019 года

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Василий Ломаченко / xsport.ua

Анатолий Ломаченко был признан лучшим тренером 2019 года по версии WBO. 54-летний специалист является тренером чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

Награду Анатолий Ломаченко получил в Токио (Япония) на конгрессе WBO.

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Также награды получили и другие члены команды Василия Ломаченко. В частности, награду лучшего менеджера по версии организации получил Эгис Климас.

Боб Арум, который организует поединки Василия, стал лучшим промоутером.

А накануне награду получил и сам Василий Ломаченко. Украинец получил награду лучшего боксера года по версии WBO.

Чего достиг Василий Ломаченко в 2019 году?
В апреле Василий защитил титулы WBA и WBO, нокаутировав Энтони Кроллу. 31 августа Ломаченко завоевал титул WBC, победив Люка Кэмпбелла. Впоследствии WBC предоставила Ломаченко статус франчайзингового чемпиона.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко
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