Отец Месси попал в ДТП и был доставлен в полицейский участок

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Хорхе Месси
Хорхе Месси / uk.sports.yahoo.com

Отец звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе стал участником дорожно-транспортного происшествия в Аргентине.

Автомобиль BMW, за рулем которого находился Хорхе Месси, столкнулся на одном из перекрестков города Росарио с мотоциклистом.

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Мотоциклист на некоторое время потерял сознание, сообщает Yahoo Sports.

После этого Хорхе был доставлен в полицейский участок, где были проверены его документы. Также Месси прошел тест на употребление алкоголя.

Повреждения, полученные мотоциклистом, считаются несерьезными после его обследования в больнице.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лионель Месси
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