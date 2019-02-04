Отец пропавшего футболиста Эмилиано Сала отреагировал на находку вероятных обломков самолета

На дне Ла-Манша нашли обломки, которые могут принадлежать пропавшему самолету, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала.

Спасатели, которые проводили поиски, нашли обломки самолета. Однако о наличии тел футболиста Эмилиано Сала и пилота Дэвида Ибботсона пока речь не идет. Родственников пропавших уже сообщили об этом.

Читайте также: В Сеть попала переписка Эмилиано Сала с человеком, который организовал злосчастный перелет

Отец игрока Горацио Сала уже отреагировал на эту находку

"Я не могу в это поверить. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", – заявил он в комментарии аргентинском Cronica TV.

Что случилось с Эмилиано Сала

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram