Отец пропавшего футболиста Эмилиано Сала отреагировал на находку вероятных обломков самолета
На дне Ла-Манша нашли обломки, которые могут принадлежать пропавшему самолету, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала.
Спасатели, которые проводили поиски, нашли обломки самолета. Однако о наличии тел футболиста Эмилиано Сала и пилота Дэвида Ибботсона пока речь не идет. Родственников пропавших уже сообщили об этом.
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Отец игрока Горацио Сала уже отреагировал на эту находку
"Я не могу в это поверить. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", – заявил он в комментарии аргентинском Cronica TV.
Что случилось с Эмилиано Сала
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Принадлежат ли они самолету - пока неизвестно.
- В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала. После этого поисками пропавшего самолета и футболиста с пилотом начали заниматься частные лица.
- Футболисты и фанаты "Нанта" и "Кардиффа" почтили пропавшего футболиста во время матчей.
Источник: 24 Канал
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