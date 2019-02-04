Отец пропавшего футболиста Эмилиано Сала отреагировал на находку вероятных обломков самолета

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Самолет Эмилиано Сала нашли: реакция отца пропавшего футболиста

На дне Ла-Манша нашли обломки, которые могут принадлежать пропавшему самолету, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала.

Спасатели, которые проводили поиски, нашли обломки самолета. Однако о наличии тел футболиста Эмилиано Сала и пилота Дэвида Ибботсона пока речь не идет. Родственников пропавших уже сообщили об этом.

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Отец игрока Горацио Сала уже отреагировал на эту находку

"Я не могу в это поверить. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", – заявил он в комментарии аргентинском Cronica TV.

Что случилось с Эмилиано Сала

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Теги: Футбол Спорт авиация Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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