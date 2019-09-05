Отец украинского футболиста бесследно исчез в оккупированном Крыму

Украинский футболист Александр Каплиенко обратился за помощью. В оккупированном Крыму бесследно исчез его отец.

Максим Каплиенко перестал выходить на связь еще 10 августа 2019 года. Он работал в Симферополе, но в этот день уехал в Севастополь. После этого связь с ним оборвалась.

"Он поехал в Севастополь, но через несколько дней мы не могли до него дозвониться. Позвонили на его работу, его напарник сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь – там его тоже нет. На звонки не отвечает", – написал Александр Каплиенко.

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Он попросил всех, кто может помочь с поисками, откликнуться. Он оставил свой номер телефона, по которому с ним можно связаться – +38 (097) 613-63-90.

Стоит напомнить, что в Украине Александр Каплиенко выступал за запорожский "Металлург", харьковский "Металлист" и одесский "Черноморец". Также в его карьере были турецкий "Аланьяспор", белорусские "Смолевичи". Сейчас он выступает за грузинское "Динамо".

С начала 2018 года выступает в Беларуси за клуб "Смолевичи". В свое время вызывался в молодежную сборную Украины.