Отказываясь от хорошего предложения из России, ты можешь остаться ни с чем, – Угис Крастинш

Латвийский наставник сборной Украины и "Барком-Кажани" Угис Крастинш рассказал о том, насколько ограничен волейбольный рынок. Именно поэтому, по его словам, в России выступают и украинские волейболисты.

Крастинш объясняет, что волейбольный рынок чрезвычайно мал, поэтому отказываться от предложения из России глупо. Как известно, клубный российский волейбол находится на передовых позициях в Европе.

Читайте также: Если бы мы не попали в четвертьфинал, я был бы разочарован, – Крастинш о выступлении Украины на Евро

Волейбольный рынок настолько ограничен, что, отказываясь от хорошего предложения из России, ты можешь остаться ни с чем. У нас нет такого трансферного рынка, как в футболе. Если игрок этого не сделает, он не в бизнесе. Он может спокойно завершать с волейболом. У игроков нет шанса отказываться от хороших предложений, потому что выбора нет…

– рассказал Крастинш.

Также Крастинш сказал, что не думал о реакции болельщиков, приглашая в сборную украинцев сиз чемпионата России. По его словам, он приглашал украинцев, а не гастарбайтеров.

Я не думал, потому что приглашаю в сборную украинских игроков. Я же не приглашаю каких-то гастарбайтеров. Они же украинцы. Из федерации мне никто не говорил, кого надо приглашать. Я пригласил всех, кого хотел. Я понимаю, что есть какие-то политические моменты. Но мы же игрокам зарплату не платим. Они играют за Украину, а не за контракт. Если бы за контракт – это другое дело. Если какие-то большие зарплаты из карманов налогоплательщиков... Такого же нет,

– резюмировал Крастинш.

К теме: Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать карьеру, – Музычук

Что известно о выступлении сборной Украины на Евро-2019?

Мужская сборная Украины по волейболу заняла третье место во время группового этапа. В 1/8 финала "сине-желтые" выбили по итогам 5 сетов команду Бельгии и впервые в истории вышли в четвертьфинал.



В 1/4 финала Украина в тех же 5 сетах уступила команде Сербии. Впоследствии Сербия выиграла чемпионат Европы.

Эксклюзивное интервью Угиса Крастинша для Спорт24 - читайте по ссылке.