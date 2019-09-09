Открытую тренировку сборной Украины на "Днепр-Арене" посетило рекордное количество фанатов

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу

Накануне контрольного матча против команды Нигерии сборная Украины провела открытую тренировку для СМИ и болельщиков на поле стадиона "Днепр-Арена" в Днепре.

По данным пресс-атташе Андрея Шевченко Николая Василькова тренировки посетили 7 тысяч болельщиков.

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Также перед тренировкой с журналистами пообщались главный тренер Андрей Шевченко и полузащитник Евгений Коноплянка.

Я очень рад возвращению домой. Но насколько я готов к игре – решать тренерскому штабу. Можно сказать, что физически чувствую себя хорошо. Мои мысли уже свободны, поэтому я готов отдаваться завтра игре на все 100 процентов.

Уверен, что никакой перемены в отношении ко мне со стороны болельщиков после перехода в "Шахтер" не будет. Еще могу сказать, если мне завтра придется выйти на поле - это будет для меня словно второй дебют. Я мечтаю об этом, хочу еще раз увидеть, как болеют днепровские фаны. Знаю наверное, завтра будет жарко,
– рассказал Коноплянка.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
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