Открытую тренировку сборной Украины в Харькове посетили более 10 тысяч фанатов – это рекорд
Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Харькове на стадионе "Металлист" перед матчем отбора к Евро-2020 против Литвы.
По информации телеканалов "Футбол 1/2", тренировку посетили более 10 тысяч болельщиков. Но официальный сайт УАФ сообщает о 6 тысячах фанатов.
Как это было: Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове: фото
Перед началом занятия представители сборной встретились с детьми с синдромом Дауна и переселенцами.
Болельщикам были розданы мини-постеры, а также игроки выбили на трибуны около 50 мячей с автографами. Сборники провели автограф-сессию и сделали фото с поклонниками футбола. Все игроки тренировались в общей группе, кроме Виталия Миколенко, который занимался индивидуально.
Напомним, уже 11 октября на вышеупомянутом стадионе "сине-желтые" будут принимать сборную Литвы.
Выбор редакции
-
Соперником Усика в дебютном поединке в супертяжелом весе стал Чез Уизерспунсегодня , 02:41
-
Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук8 октября , 18:15
-
Бой Усика против Спонга официально не состоится: соперник провалил допинг-тест8 октября , 14:31