Открытую тренировку сборной Украины в Харькове посетили более 10 тысяч фанатов – это рекорд

Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Харькове на стадионе "Металлист" перед матчем отбора к Евро-2020 против Литвы.

По информации телеканалов "Футбол 1/2", тренировку посетили более 10 тысяч болельщиков. Но официальный сайт УАФ сообщает о 6 тысячах фанатов.

Как это было: Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове: фото

Перед началом занятия представители сборной встретились с детьми с синдромом Дауна и переселенцами.

Болельщикам были розданы мини-постеры, а также игроки выбили на трибуны около 50 мячей с автографами. Сборники провели автограф-сессию и сделали фото с поклонниками футбола. Все игроки тренировались в общей группе, кроме Виталия Миколенко, который занимался индивидуально.

Напомним, уже 11 октября на вышеупомянутом стадионе "сине-желтые" будут принимать сборную Литвы.