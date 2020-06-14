Откуда он взялся? Ла Лига подаст в суд на фаната, который выбежал на поле для фото с Месси–видео
Руководство Ла Лиги намерено обратиться в суд по факту проникновения на поле болельщика в матче 28 тура чемпионата Испании "Мальорка" – "Барселона" (0:4).
Эпизод случился на 54-й минуте встречи. Матч проходил при пустых трибунах, но откуда-то на поле выбежал болельщик и успел сделать селфи с Альбой. Он был одет в футболку сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси, но с кумиром ему сфотографироваться не удалось, пишет 24 канал.
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В Ла Лиге расценивают поведение фаната как преступное, поскольку на нем не было никаких средств индивидуальной защиты, и он рисковал здоровьем окружающих. Стюардам пришлось ловить и отводить нарушителя с поля.
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Мальорка – Барселона: главное
- "Барселона" увеличила свое преимущество над "Реалом" до пяти пунктов. Мадридцы свой матч проведут уже сегодня против "Эйбара".
- Футболистам "Мальорки" же не удалось выйти из зоны вылета.