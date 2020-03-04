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Отличная игра украинца Алексея Леня позволила "Сакраменто Кингз" обыграть "Вашингтон Уизардс"

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Украинец Алексей Лень принял участие в очередном матче "Сакраменто Кингз". Команда победила "Вашингтон Уизардс" –133:126.

Украинский баскетболист провел на паркете около 15 минут и за это время набрал 12 очков (6 из 8 бросков в игре), 6 подборов и 1 блок-шот.

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"Сакраменто Кингз" выиграл три из четырех четвертей в матче, что позволило команде Алексея победить с преимуществом в 7 очков над столичной командой.

В следующем матче "Кингз" встретятся 6 марта с "Филадельфией Севенти Сиксерс".

Эта победа подняла "Сакраменто" на девятое место Западной конференции, у команды 27 побед и 34 поражения.

"Сакраменто Кингз" – "Вашингтон Уизардс" 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)

Видеообзор поединка

 

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Автор: София Кулай
Теги: NBA Алексей Лень Новости Спорта Спорт Баскетбол
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