Отмена Евро-2020: поставщикам сказали прекратить подготовку к турниру

Чемпионат Европы по футболу, запланированный на июнь-июль 2020 года, скорее всего, не состоится из-за пандемии коронавируса. УЕФА в ближайшее время объявит о переносе сроков проведения Евро-2020.

Издание The Athletic информирует, что фирмам-поставщикам турнира уже было объявлено о том, чтобы они остановили подготовку к турниру. Континентальное первенство вроде перенесут на лето 2021 года.

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17 марта УЕФА проведет экстренное онлайн-заседание, на котором будет принято решение относительно судьбы Евро-2020. Ожидается, что турнир перенесут на 2021 год.

Чемпионат Европы запланирован на лето 2020 года и должен начаться 12 июня и пройти в 12 странах.

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Ведущие футбольные лиги Европы (английская АПЛ, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, французская Лига 1) уже объявили об остановке чемпионата.

13 марта в УЕФА сообщили, что все матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены, а проведение турниров приостановлено на неопределенный срок.

Национальные сборные отменяют матчи, в частности, в марте не состоятся спарринги Германия – Италия и Нидерланды – Испания.

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В Украине чемпионат по футболу продолжается, но матчи проходят без зрителей. Вероятно, что товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей будут отменены.

В ФИФА позволили национальным сборным переносить и отменять поединки.



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