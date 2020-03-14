Отмена Евро-2020: поставщикам сказали прекратить подготовку к турниру
Чемпионат Европы по футболу, запланированный на июнь-июль 2020 года, скорее всего, не состоится из-за пандемии коронавируса. УЕФА в ближайшее время объявит о переносе сроков проведения Евро-2020.
Издание The Athletic информирует, что фирмам-поставщикам турнира уже было объявлено о том, чтобы они остановили подготовку к турниру. Континентальное первенство вроде перенесут на лето 2021 года.
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17 марта УЕФА проведет экстренное онлайн-заседание, на котором будет принято решение относительно судьбы Евро-2020. Ожидается, что турнир перенесут на 2021 год.
Чемпионат Европы запланирован на лето 2020 года и должен начаться 12 июня и пройти в 12 странах.
Как коронавирус повлиял на футбол
Ведущие футбольные лиги Европы (английская АПЛ, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, французская Лига 1) уже объявили об остановке чемпионата.
13 марта в УЕФА сообщили, что все матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены, а проведение турниров приостановлено на неопределенный срок.
Национальные сборные отменяют матчи, в частности, в марте не состоятся спарринги Германия – Италия и Нидерланды – Испания.
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В ФИФА позволили национальным сборным переносить и отменять поединки.