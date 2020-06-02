Отменят ли матчи УПЛ из-за вспышки COVID-19 в "Карпатах" – официальный ответ
Львовские "Карпаты" сообщили о вспышке COVID-19 в команде. Поэтому следующие матчи львовского клуба в украинской Премьер-лиге (УПЛ) не состоятся. Руководство УПЛ прокомментировало, угрожает ли вспышка COVID-19 в "Карпатах" завершению сезона.
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что следующие матчи "Карпат" перенесено, сообщает "Футбол NEWS".
К теме "Карпаты" официально заявили о вспышке COVID-19 в команде
Три матча "Карпат" перенесены
Из-за того, что львовский клуб ушел на двухнедельный карантин, будет перенесен матч с "Ворсклой" и СК "Днепр-1".
Также было перенесен матч с "Мариуполем", который должен состояться 31-мая.
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин подтвердил, что клуб договорился о переносе матча с "Карпатами" на 1 июля.
Игра состоится в Мариуполе, а не Львове. Через три дня, 4 июля, у команд запланирован матч второго круга.
Угрожает ли COVID-19 УПЛ
Евгений Дикий заявил, что пока нет угрозы проведению матчей УПЛ.
Уверен, что мы все делаем согласно требованиям Минздрава и правительства. Говорить, что есть какая-то угроза – не вижу оснований для этого,
– сказал Дикий.
В УПЛ осталось сыграть 8 туров.
Что известно о коронавирус в "Карпатах"
30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Поэтому поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая.
В понедельник, 1 июня, "Карпаты" прошли повторное тестирование.
Клуб сообщил, что 2 июня получил менее половины положительных результатов тестирования. Всего тест сдали 65 человек.
Из-за этого "Карпаты" решили уйти на двухнедельный карантин.
Евгений Дикий заявил, что если после карантина повторный тест футболистов снова будет положительный – это внештатная ситуация.
"Будем собираться и принимать решения. Но давайте будем верить в лучшее и надеяться, что "Карпаты" смогут полноценно завершить сезон", – заявил Дикий.
"Карпаты" призвали продолжить футбольный сезон.