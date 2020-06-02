Львовские "Карпаты" сообщили о вспышке COVID-19 в команде. Поэтому следующие матчи львовского клуба в украинской Премьер-лиге (УПЛ) не состоятся. Руководство УПЛ прокомментировало, угрожает ли вспышка COVID-19 в "Карпатах" завершению сезона.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что следующие матчи "Карпат" перенесено, сообщает "Футбол NEWS".

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Три матча "Карпат" перенесены

Из-за того, что львовский клуб ушел на двухнедельный карантин, будет перенесен матч с "Ворсклой" и СК "Днепр-1".

Также было перенесен матч с "Мариуполем", который должен состояться 31-мая.

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин подтвердил, что клуб договорился о переносе матча с "Карпатами" на 1 июля.

Игра состоится в Мариуполе, а не Львове. Через три дня, 4 июля, у команд запланирован матч второго круга.

Угрожает ли COVID-19 УПЛ

Евгений Дикий заявил, что пока нет угрозы проведению матчей УПЛ.

Уверен, что мы все делаем согласно требованиям Минздрава и правительства. Говорить, что есть какая-то угроза – не вижу оснований для этого,

– сказал Дикий.

В УПЛ осталось сыграть 8 туров.

Что известно о коронавирус в "Карпатах"

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Поэтому поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая.

В понедельник, 1 июня, "Карпаты" прошли повторное тестирование.

Клуб сообщил, что 2 июня получил менее половины положительных результатов тестирования. Всего тест сдали 65 человек.

Из-за этого "Карпаты" решили уйти на двухнедельный карантин.

Евгений Дикий заявил, что если после карантина повторный тест футболистов снова будет положительный – это внештатная ситуация.

"Будем собираться и принимать решения. Но давайте будем верить в лучшее и надеяться, что "Карпаты" смогут полноценно завершить сезон", – заявил Дикий.

"Карпаты" призвали продолжить футбольный сезон.