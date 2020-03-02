Отменят ли Евро-2020 и Олимпиаду – официальные заявления

Чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры в Токио, которые должны состояться летом, не планируют переносить. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что подготовка к Олимпиаде проходит по плану. А в УЕФА отметили, что не намерены переносить Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

Подготовка к Олимпиаде идет по плану

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Олимпиада может пройти без зрителей, а болельщики смогут увидеть соревнования только по телевизору.

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В пресс-службе МОК информагентству ТАСС заявили, что подготовка к Олимпийским играм идет по плану. Впрочем, там не опровергли информацию, что Олимпиада может состояться без зрителей.

В МОК заявили, что контрмеры против инфекционных болезней "составляют важную часть общего плана для организации безопасных и защищенных Игр".

"Оргкомитет "Токио-2020" продолжит сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые внимательно следят за любыми случаями инфекционных заболеваний, и рассмотрит любые меры, которые могут потребоваться, со всеми заинтересованными организациями", – говорится в сообщении.

В МОК отметили, что находятся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

У нас есть полная уверенность, что соответствующие органы, в частности, в Японии и Китае, примут необходимые меры по исправлению ситуации,

– добавили в пресс-службе.

Игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля до 9 августа.

Евро-2020 состоится по плану

В то же время в УЕФА заявили, что не намерены переносить Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

2 марта в Амстердаме (Нидерланды) состоялось собрание исполкома организации. Как сообщает ТАСС, глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что проведение чемпионата Европы не находится под вопросом.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент нет никаких сомнений в успешности проведения Евро-2020.

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Чемпионат Европы должен состояться в 12 странах Европы с 12 июня до 12 июля.

В каких городах пройдет Евро-2020?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

Ранее издание The Guardian сообщало, что матч открытия Евро-2020 пройдет в Риме 12 июня, несмотря на коронавирус. Об этом изданию завили в УЕФА.

Коронавирус в Европе

В 26 странах Европы зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Больше всего случаев заражения коронавирусом в Европе зафиксировано в Италии.

По состоянию на 2 марта количество зараженных коронавирусом в Италии составляло 1 694 человека, 83 пациенты уже выздоровели, а 34 – умерли.

Из-за вспышки коронавируса в Италии были перенесены матчи Серии А и других футбольных дивизионов.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Италия предприняла надлежащие меры для сдерживания распространения нового коронавируса.



Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канала