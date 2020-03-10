Отменят ли матчи чемпионата Украины по футболу из-за коронавируса – официальное заявление

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, будут ли принимать меры относительно футбольных матчей в Украине из-за коронавируса. По состоянию на 10 марта в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом.

В комментарии Sport Arena он заявил, что премьер-лига уже связывалась с Министерством здравоохранения Украины по этому поводу.

По его словам, лига не получала документов от ведомственных организаций или Министерства спорта.

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На прошлой неделе мы отправили официальное письмо в Министерство здравоохранения Украины с просьбой максимально оперативно нас информировать о текущей ситуации в стране,

– сказал Дикий.

По его словам, Житомирская, Киевская, Сумская и Кировоградская области ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.

"Если будет четкое указание "запретить" проведение массовых мероприятий, конечно, мы будем следовать", – добавил Дикий.

Он подчеркнул, что в лиге следят, как развивается ситуация в Европе и как европейские лиги реагируют на ситуацию.

Если ситуация в Украине будет требовать мероприятий, мы в экстренном порядке будем собирать клубы и вместе будем принимать решения. Вариантов у нас может быть два: прекращение чемпионата или проведение матчей без зрителей. Жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее,

– отметил исполнительный директор УПЛ.

Как коронавирус повлиял на футбол?

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" Д, "Барселона" – "Наполи", "Валенсия" – "Аталанта", "Бавария" – "Челси" состоится без зрителей.

Также без зрителей пройдут поединки 1/8 финала Лиги Европы "Копенгаген" – "Истанбул", "Интер" – "Хетафе" и "Вольфсбург" – "Шахтер".

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В Испании, Германии и Франции футбольные матчи в ближайшее время пройдут без зрителей. Чемпионат Италии временного остановлен.

ФИФА на неопределенный срок перенесла азиатские матчи квалификации до чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Товарищеские матчи сборной Украины со сборными Франции и Польши пройдут без зрителей. Также без зрителей пройдут товарищеские матчи Испания – Германия и Германия – Италия.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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