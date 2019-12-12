Отобрал победу: легенда "Шахтера" жестко прошелся по рефери матча с "Аталантой"

Донецкий "Шахтер" завершил выступление в групповом турнире Лиги чемпионов домашним поражением от "Аталанты", что не позволило "горнякам" выйти в плей-офф.

Бывший форвард "Шахтера" Олег Матвеев, который в составе "горняков" становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, возмущен судейством в матче против "Аталанты".

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Ощущение, что арбитр украл у "Шахтера" Лигу чемпионов. Как можно было не дать вторую желтую карточку Муриелю в эпизоде с фолом на Додо, я не понимаю. Нельзя сказать, как в итоге завершился бы матч, но то, что "горнякам" стало бы легче, это однозначно.

В поражении "Шахтера" виноват рефери. До пропущенного гола, опять-таки, спорного, "горняки" действовали компактно, уверенно, по результату. И хоть моментов у ворот "Аталанты" было немного, игра подопечным Луиша Каштру давалась. До того, как был удален Додо, "Шахтер", считаю, полностью контролировал ход поединка. Разве что в начале встречи немного напортачили,

– цитирует Матвеева "Команда №1".

Зато "горняки" будут играть в 1/16 финала Лиги Европы, но при жеребьевке будут среди несеяных команд. Таким же путем, как и "Шахтер", пойдут бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и немецкий "Байер".

К слову, сыграть на этой стадии может и киевское "Динамо", если выиграет решающий матч у испанского "Лугано".