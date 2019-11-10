Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео

Американский боксер Дэвид Хейни провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Этим титулом еще недавно владел украинец Василий Ломаченко.

Напомним, в WBC решили наделить Ломаченко статусом "франчайзингового чемпиона". А звание чемпиона мира по версии WBC в легком весе перешло к Дэвиду Хейни.

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Вечером 9 ноября Дэвид Хейни провел первую защиту титула. Его соперником был доминиканец Альфредо Сантьяго Альварес. Бой продлился все 12 раундов и закончился победой американца по очкам. При этом все трое судей отдали безальтернативное преимущество Хейни – трижды по 120: 107.

Стоит отметить, что еще в пятом раунде Альварес побывал в нокдауне, однако сумел продолжить бой.

За этот поединок Хейни получил один миллион долларов. Его соперник – всего 90 тысяч долларов.