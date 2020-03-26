Отставка Рафаилова в "Заре": СМИ назвали неожиданную причину конфликта

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов 26 марта покидает луганский клуб. Рафаилов не называет причины отставки, тогда как СМИ пишут о конфликте с владельцем клуба Евгением Геллером.

Как сообщает Tribuna.com главная претензия Геллера – в последнее время "Заря" продала мало игроков, а владелец не хочет тратить свои деньги на клуб.

После этого Рафаилов вроде бы сам уволился.

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Также Tribuna.com информирует, что сейчас в луганской команде есть долги по зарплатам за несколько месяцев.

26 марта – последний день Рафаилова в "Заре".

Действительно ли у "Зари" проблемы с продажей игроков?

Если верить данным портала Transfermarkt, в сезоне 2019/2020 "Зарю" покинули 11 футболистов.

Transfermarkt сообщает, что луганчане получили деньги только за переход Александра Караваева в "Динамо" – 1,25 миллиона евро.

Другие трансферы были бесплатными или же портал не владеет информацией о них.

В то же время в сезоне 2018/2019 луганчане тоже продали 11 футболистов, однако за трансфер пять футболистов получили деньги.

По данным Transfermarkt, "Заря" продала Андрея Лунина, Игоря Харатина, Александра Сватка, Евгения Опанасенко и Юри на общую сумму примерно 11 миллионов евро.

Отставка Рафаилова: главное

Информация о том, что Рафаилов покидает "Зарю" появилась в четверг, 19 марта. Сначала гендиректор луганчан не подтвердил отставку.

Впоследствии "Футбол NEWS" сообщили, что у Рафаилова недоразумение с владельцем "Зари" Евгением Геллером.

Но и эту информацию Рафаилов сначала отказался комментировать.

Также "Футбол NEWS" сообщили, что экс-глава Украинской премьер-лиги Владимир Генинсон один из кандидатов на должность гендиректора "Зари".

24 марта Рафаилов подтвердил, что уходит из луганской команды. В то же время он отказывается комментировать причины отставки.

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