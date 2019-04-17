Отстраненный за договорные матчи президент ФК "Сумы" рассказал, сколько получала его команда

Президент футбольного клуба "Сумы" Ростислав Козар, которого пожизненно отстранили от футбола за участие в договорных матчах, рассказал, за что его клуб получал деньги.

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По словам Козара, клуб получал деньги от других команд за победы над соперниками. Об этом он заявил в комментарии изданию Tribuna.

"После зимы (в 2018 году, – Спорт24) ставили задачу выхода в УПЛ "Гелиос", "Десна", "Колос", "Арсенал" и "Ингулец". Мы начинаем с "Гелиосом". И начинается – если возьмете три очка, получите столько. И так за "Гелиос" мы получили 400 тысяч гривен, за "Полтаву" – 500 тысяч гривен. Футболисты получали самые большие премиальные в Первой лиге, денег хватило на зарплаты и на закрытие выездов. Получалось так, что за первые четыре матча мы заработали 750–800 тысяч гривен за премиальные от других клубов", – уверяет Ростислав Козар.

Но клуб не всегда получал предлагаемые "премиальные".

"На последнюю игру с "Арсеналом" только с одной стороны давали 500 тысяч гривен за то, что мы заберем очки. Но мы проиграли. А сейчас показывают так, что мы это все купили и выиграли нечестно", – заявил президент "Сум".

Зато: Стала известна космическая сумма, которую ПФК "Сумы" заработали на договорных матчах

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины лишил "Сумы" статуса профессионального клуба. Команду сняли с соревнований. Ростиславу Козару пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью. Также пожизненно дисквалифицировали четверых игроков клуба.