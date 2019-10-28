Палкин рассказал, что "Шахтер" хотел купить у "Динамо" Милевского и Хачериди

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что в донецкий клуб могли перейти бывшие игроки киевского "Динамо" Евгений Хачериди и Артем Милевский.

По словам Палкина относительно трансфера Артема Милевского дончане даже делали официальное предложение.

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Скажу, что по поводу Хачериди был интерес на ранних стадиях. Когда он выступал очень хорошо, то был интересен нам. Милевским мы интересовались, даже предложение делали. Думаю, что Суркис сейчас жалеет о том, что отказал нам в продаже Артема,

– цитирует Палкина footballua.tv.

Хачериди недавно пополнил состав брестского клуба "Динамо", который лидирует в чемпионате Беларуси.

За "Динамо" Брест также выступают три украинских игрока – полузащитник Александр Нойок, а также форварды Артем Милевский и Алексей Хобленко.

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Хачериди выступал за киевское "Динамо" с 2007 до 2018 года. Милевский защищал цвета киевского клуба с 2002 до 2013 года.