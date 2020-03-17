Пандемия коронавируса помешала "МанСити" сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Английский "Манчестер Сити" отстранен от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плея. Однако "МанСити" подал апелляцию на такое решение.

Апелляция была подана в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Однако из-за вспышки коронавируса, в результате которой остановили почти все спортивные события в Европе, рассмотрение апелляции отложили. Об этом сообщает BBC Sport.

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По их данным, CAS принял решение отложить как минимум до начала мая рассмотрение всех дел, которые требуют очных слушаний. Все из-за пандемии коронавируса.

Таким образом CAS не успеет рассмотреть дело "Манчестер Сити" до начала нового сезона еврокубков.

В чем обвиняют "Манчестер Сити"