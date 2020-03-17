Пандемия коронавируса помешала "МанСити" сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Английский "Манчестер Сити" отстранен от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плея. Однако "МанСити" подал апелляцию на такое решение.
Апелляция была подана в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Однако из-за вспышки коронавируса, в результате которой остановили почти все спортивные события в Европе, рассмотрение апелляции отложили. Об этом сообщает BBC Sport.
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По их данным, CAS принял решение отложить как минимум до начала мая рассмотрение всех дел, которые требуют очных слушаний. Все из-за пандемии коронавируса.
Таким образом CAS не успеет рассмотреть дело "Манчестер Сити" до начала нового сезона еврокубков.
В чем обвиняют "Манчестер Сити"
- В мае 2019 года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плея.
- Поводом для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "МанСити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.
- Football Leaks привел документы, в которых содержится информация, в частности, о том, что клуб с 2012 года работал по "схеме", с помощью которой руководство клуба переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.
- В общем, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плея на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).
- После этого "Манчестер Сити" на два года отстранили от еврокубков и оштрафовали на 30 миллионов евро.
- Однако клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. При этом на время рассмотрения дела "МанСити" мог просить CAS приостановить дисквалификацию. Однако из-за негативного для клуба решения команде пришлось бы пропустить следующие два розыгрыша еврокубков в сезонах 2021/22 и 2022/23.
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