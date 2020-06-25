Многократная чемпионка мира по паралимпийской гребле американка Анжела Мэдсен трагически погибла переплывая Тихий океан. Береговая охрана нашла ее мертвой.

Печальную весть о смерти спортсменки сообщает The Guardian. Мэдсен пыталась самостоятельно переплыть на лодке Тихий океан.

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Трагическая смерть чемпионки

60-летнюю женщину начали искать, когда она перестала выходить на связь. Ранее она сообщила, что намерена остановиться на берегу и починить лодку.

Когда нашли тело спортсменки, то увидели, что она была привязана к лодке. Американка хотела установить рекорд, став первой женщиной с параличом, которая пересекла Тихий океан.

Если бы ей это удалось, она стала бы самой возрастной женщиной, которой удалось переплыть океан. Свое путешествие она начала еще в апреле и надеялась завершить плавание в июле.

Спортсменка с ограниченными возможностями преодолела более 1111 километров пути. К пункту своего назначения ей оставалось проплыть еще 1275 километров. В океане она провела 60 дней.

Мэдсен также является основательницей программы для гребцов-инвалидов в Калифорнии. Она хотела создать все возможности для людей с ограниченными возможностями грести.

Спортсменка не только занималась греблей, а также выступала в толкании ядра. В этом виде соревнований она завоевала бронзу Паралимпиады 2012 года, которая проходила в Лондоне.