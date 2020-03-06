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Паралимпийские игры в Токио 2020 состоятся: официальное заявление

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Паралимпиада в Токио должна состояться с 25 августа по 6 сентября 2020 года. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что подготовка к Паралимпиаде идет по плану.

Из-за распространения эпидемии коронавируса в мире отменяют ряд спортивных событий. Как ранее отмечалось, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что подготовка к Олимпиаде идет по плану. Сегодня же, 6 марта, пресс-служба МОК сообщила, что Паралимпийские игры тоже состоятся.

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МОК заверил, что Паралимпийские игры в Токио-2020 состоятся, как и планировалось. Подготовка к ним идет в ускоренном темпе. Отмечают, что они внимательно следят за распространением коронавируса и находятся в постоянном диалоге со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Медицинским комитетом МПК.

Достижения Украины

На прошлых Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Украина завоевала рекордные 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых медалей и впервые поднялась на третье место в медальном зачете.

  • В плавании Украина завоевала больше всего наград – 73.
  • Легкая атлетика – 19.
  • Дзюдо – 7.
  • Пауэрлифтинг – 1.
  • Велоспорт – 2.
  • Гребля – 1.
  • Настольный теннис – 3.
  • Фехтование на колясках – 4.
  • Стрельба – 3.
  • Параканое – 2.
  • Футбол – 1.

26 украинских паралимпийцев стали мультимедалистами.

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Автор: София Кулай
Теги: Олимпиада-2020 Паралимпийские игры Паралимпийские игры-2016 Паралимпийский спорт Новости Спорта Спорт
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