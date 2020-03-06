Паралимпийские игры в Токио 2020 состоятся: официальное заявление

Паралимпиада в Токио должна состояться с 25 августа по 6 сентября 2020 года. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что подготовка к Паралимпиаде идет по плану.

Из-за распространения эпидемии коронавируса в мире отменяют ряд спортивных событий. Как ранее отмечалось, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что подготовка к Олимпиаде идет по плану. Сегодня же, 6 марта, пресс-служба МОК сообщила, что Паралимпийские игры тоже состоятся.

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МОК заверил, что Паралимпийские игры в Токио-2020 состоятся, как и планировалось. Подготовка к ним идет в ускоренном темпе. Отмечают, что они внимательно следят за распространением коронавируса и находятся в постоянном диалоге со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Медицинским комитетом МПК.

Достижения Украины

На прошлых Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Украина завоевала рекордные 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых медалей и впервые поднялась на третье место в медальном зачете.

В плавании Украина завоевала больше всего наград – 73.

Легкая атлетика – 19.

Дзюдо – 7.

Пауэрлифтинг – 1.

Велоспорт – 2.

Гребля – 1.

Настольный теннис – 3.

Фехтование на колясках – 4.

Стрельба – 3.

Параканое – 2.

Футбол – 1.

26 украинских паралимпийцев стали мультимедалистами.