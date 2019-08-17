Парашютисты в небе развернули постер о Ломаченко: увлекательное видео

Группа украинских парашютистов сняла мотивационное видео для Василия Ломаченко. Ролик посвящен предстоящему бою Василия против британца Люка Кэмпбелла.

Парашютисты в небе развернули большой плакат, на котором изображен Василий Ломаченко.

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Украинский боксер опубликовал соответствующее видео на своей официальной странице в Instagram.

О небо еще никто не разбился... Но плющит оно многих. Желаю чтобы всех парашютистов плющило максимально долго,

– прокомментировал Василий видео.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл примет O2 Arena. Это многофункциональное спортивно-развлекательное сооружение в Лондоне, которое способно принять до 20 тысяч зрителей. Арена является мультифункциональной. Там проходят различные культурные и спортивные мероприятия.

На летних Олимпийских и Паралимпийских играх Арена принимала соревнования по спортивной гимнастике, полуфиналы и финалы по баскетболу и баскетболу на инвалидных колясках. С 2009 года на арене происходит итоговый теннисный турнир ATP.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два относятся Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.