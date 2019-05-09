Парень Свитолиной драматично проиграл Федереру на глазах украинки

Французский теннисист Гаэль Монфис проиграл легендарному швейцарцу Роджеру Федереру в 1/8 финала престижного турнира в Мадриде (Испания).

Роджер Федерер – Гаэль Монфис 1:1 (6:0, 4:6, 7:6)

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В первом сете швейцарский теннисист, впервые с 2016-го года выступает на грунтовых кортах, разгромил своего оппонента 6:0 за 19 минут. Казалось, что в следующем сете Роджер доведет дело до логического завершения и пройдет в четвертьфинал.

Однако французский теннисист на старте партии сделал брейк и повел в сете со счетом 4:1. Федерер сумел ответить брейком и сравнял счет. В девятом гейме у легендарный Федерер даже был "скрытый" матчбол, однако не сумел взять подачу соперника и впоследствии проиграл сет.

Третью партию чрезвычайно агрессивно начал Монфис. Сделав брейк, Гаэль повел 3:0. Но, как и во втором сете Федерер отыгрался. При счете 5:5 Федерер был брейкпойнт, но не воспользовался им. Два матчбола было у Монфису, но он тоже не смог взять подачу Роджера. Таким образом, судьба матча решалась на тай-брейке, где сильнее оказался Федерер.

Отметим, что на матче присутствовала украинка Элина Свитолина, которая является девушкой Монфиса. Свои выступления в Мадриде Свитолина прекратила еще в первом круге.

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