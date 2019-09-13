Parimatch оплатит болельщикам абонементы на матчи "Шахтера"

Футбольный клуб "Шахтер" вместе с титульным партнером Parimatch приготовил для болельщиков необычную акцию.

Все любители футбола получат возможность компенсировать полную стоимость своего абонемента на домашние матчи чемпиона Украины. Для этого необходимо лишь отправить скан-копию своего абонемента по адресу [email protected] с указанием игрового счета Parimatch, который необходимо будет пополнить на 200 гривен. После этого компания пополнит счет пользователя на сумму, эквивалентную стоимости абонемента в виде бонуса – до 3 тысяч гривен для обычного, и до 7 тысяч гривен для VIP-абонемента.

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Эта акция особенно придется по вкусу тем, кто с нетерпением ждет старта группового турнира Лиги чемпионов. Это событие не пропустит ни один болельщик в мире, а настоящие фанаты обязательно воспользуются возможностью применить свои футбольные знания и сделать несколько выигрышных прогнозов.

Если у вас все еще нет абонемента на домашние матчи "Шахтера" – не беспокойтесь. Акция действует до 6 октября, и у вас еще есть время принять в ней участие.