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Паркер или Чисора: какой оппонент лучше для Усика в следующем поединке

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Александр Усик / Getty Images

Александр Усик пока не знает, с кем проведет следующий бой. Наиболее часто упоминаются фамилии двух боксеров: новозеландца Джозефа Паркера и британца Дерека Чисоры.

Если сравнивать их двух, то каждый имеет определенные свои преимущества. Чисто по боксерским умениям Паркер лучший боец. Он моложе, лучше защищается, прытче на ногах. В его профессиональном рекорде только два поражения, в отличие от девяти у Чисоры. Джозеф был чемпионом мира, провел две успешные защиты титула и проиграл свой пояс только в объединительном поединке с Энтони Джошуа.

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Дерек же был только претендентом, в главных своих поединках почти всегда терпел поражения. Среди топов, которых он победил, можно вспомнить Карлоса Такама и Дэвида Прайса. При этом он проигрывал: Виталию Кличко, дважды Дилиану Вайту, дважды Тайсону Фьюри, Дэвиду Хэю, Кубрату Пулеву, Агиту Кабаелу и даже середняку Роберту Хелениусу.

Однако, стилистически для Усика он является очень неудобным противником, возможно, даже сложнее, чем Паркер. Не смотря на то, что Паркер выше на 5 сантиметров и имеет больший размах рук на целых 10 сантиметров, он легче Чисоры. Британец прославился как невероятный крепкий боксер, с большой физической силой, разовым нокаутирующим ударом. На последний поединок представитель Туманного Альбиона вышел с массой 118 килограммов.

Именно боксеры типа Чисоры и несут наибольшую опасность для еще вчерашнего крузера Усика, который еще не успел освоиться в хэвивейте.

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Если анализировать возможные финансовые дивиденды, то поединки Усик – Паркер и Усик – Чисора примерно равны по денежной составляющей. Более вероятно, что поединок с британцем пройдет на родине оппонента, а бой с Паркером в Америке. Для Александра легче будет выступать в США – здесь и украинская диаспора большая, и противник не местный.

Наверное, статус украинца в этих поединках будет разный. Если состоится бой с Паркером, то это будет встреча двух бойцов за вакантный титул. А на бой с Дереком Александр уже может выйти в ранге чемпиона.

Кто будет противником, мы уже услышим довольно скоро. 13 января истекает месяц, который дала WBO для Энтони Джошуа чтобы договориться с Усиком. Как видим, никакого согласия между лидером хэвивейта и бывшим абсолютным чемпионом первого тяжелого веса нет. Так что ждем соответствующих заявлений. За неделю титул WBO или вернется в Украину, или в марте наш спортсмен будет за него бороться.

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Автор: Андрей Тудовши
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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