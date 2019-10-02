Паркер неожиданно отказался от боя с Чисорой, ему ищут замену

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) из-за болезни не сможет выйти на бой против Дерека Чисоры (31-9, 22 КО).

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн на своей странице в Twitter.

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Паркер снялся с боя против Чисоры из-за болезни. Мы ищем соответствующего соперника и сделаем последующее заявление в течение недели,

– написал Хирн.

Интересно, что Чисора успел отреагировать на эту не самую приятную для себя новость. Британец попросил Хирна вскоре найти для него соперника, или он также откажется выходить в ринг.

"Дайте мне главное событие или вытащите меня из этого чертового шоу", – отреагировал Чисора.

Бой между Паркером и Чисорой должен был состояться 26 октября в Великобритании.

Чисора в последнем поединке нокаутировал поляка Артура Шпильку уже во втором раунде. Паркер в своем последнем бою в результате технического нокаута в десятом раунде одержал победу над австралийцем Алексом Леапаи.