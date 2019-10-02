Партнер Зинченко разместил шутку об одноклубнике, его обвиняют в расизме

Федерация футбола Англии (FA) обвинила нападающего "Манчестер Сити" Бернарду Силву в расизме из-за его шутки в адрес одноклубника Бенжамена Менди. В организации ждут объяснений от форварда до 9 октября.

Португалец опубликовал в своем твиттере картинку. В левой части был изображен темнокожий защитник "горожан" Бенжамен Менди в детстве. Далее же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, на которой изображен шоколадный человечек. Мем Силва сопроводил следующей подписью – "Угадайте, кто?".

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Картинка, которую опубликовал Силва

Позже Бернарду удалил пост и разместил такое сообщение: "В наши дни нельзя даже пошутить с другом... Ну вы, ребята... "Мэнди оценил шутку и прокомментировал опубликованную картинку: "1:0 в твою пользу".

В FA заявляют, что Силва нарушил правила лиги "при отягчающих обстоятельствах", поскольку в его сообщении в адрес Мэнди содержались отсылки "к расе и/или цвету кожи и/или этническому происхождению".

Сам же Мэнди написал в Футбольную ассоциацию Англии официальное письмо, сообщает The Times. Мэнди в своем письме утверждает, что шутливый твит его не обидел и Силва не должен быть наказан.