24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Партнер Зинченко в "Манчестер Сити" заказал проституток во время карантина и заплатит штраф фото

- Читати новину українською
Кайл Уокер / ESPN.com

Одноклубник Александра Зинченко в "Манчестер Сити" Кайл Уокер оригинально придумал, как скоротать время на карантине. Звездный футболист устроил вечеринку с двумя проститутками.

Защитник "Манчестер Сити" устроил вечеринку с двумя проститутками на прошлой неделе, сообщает The Sun.

Читайте также Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП и получил штраф от клуба: фото

Футболист со своим другом вызвали двух девушек в арендованный дом. Как утверждает The Sun, аренда обошлась мужчинам в 8000 фунтов стерлингов.

Мужчины заплатили двум девушкам 2200 фунтов. Они приехали около 23:00 и поехали в два часа ночи.

Футболист уже принес извинения за инцидент.

"Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что является образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их", – сказал защитник.


Луиза заявила, что приехала на такси около 22:30 / фото: thesun.co.uk


Луиза / фото: thesun.co.uk

"Манчестер Сити" уже выпустил заявление, в котором выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование.

Футболиста могут оштрафовать.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Манчестер Сити Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 08:50 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Інші види спорту 1684
сегодня , 12:04 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Бокс 2800
сегодня , 09:51 Украинская теннисистка Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото
Теніс 1905
сегодня , 13:26 Усик ответил на оскорбительный комментарий: Ты трус, который никогда при встрече такое не скажет
Бокс 5280
сегодня , 14:17 Не тот Роналду: отец разыграл сына и постриг в стиле "зубастика" Роналдо – смешное видео
Футбол 1322
сегодня , 06:00 Новости коронавируса 4 апреля: украинские медики в Италии, новый антирекорд США
Новини України 37759
сегодня , 11:54 Из-за пожара на Крещатике 5 районов Киева остались без связи и несколько улиц – без света
Новини України 13452
сегодня , 11:41 Коронавирус в России: количество больных увеличилось до 4731 человека
Лікування 154161
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:04 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Юрій Семенюк
2 апреля 13:25 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
сегодня 08:50 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
4 апреля 22:20 У игрока "Ювентуса" снова обнаружили коронавирус после лечения
Ігор Саджениця
4 апреля 12:39 Свитолина показала, как правильно нужно качать пресс дома: видео
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук