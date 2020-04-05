Партнер Зинченко в "Манчестер Сити" заказал проституток во время карантина и заплатит штраф фото
Одноклубник Александра Зинченко в "Манчестер Сити" Кайл Уокер оригинально придумал, как скоротать время на карантине. Звездный футболист устроил вечеринку с двумя проститутками.
Защитник "Манчестер Сити" устроил вечеринку с двумя проститутками на прошлой неделе, сообщает The Sun.
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Футболист со своим другом вызвали двух девушек в арендованный дом. Как утверждает The Sun, аренда обошлась мужчинам в 8000 фунтов стерлингов.
Мужчины заплатили двум девушкам 2200 фунтов. Они приехали около 23:00 и поехали в два часа ночи.
Футболист уже принес извинения за инцидент.
"Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что является образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их", – сказал защитник.
Луиза заявила, что приехала на такси около 22:30 / фото: thesun.co.uk
Луиза / фото: thesun.co.uk
"Манчестер Сити" уже выпустил заявление, в котором выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование.
Футболиста могут оштрафовать.
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