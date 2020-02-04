Партнеры Зинченко провели горячий разговор с Гвардиолой и выразили тренеру притензии

Футболисты "Манчестер Сити" недовольны работой главного тренера команды Пепы Гвардиолы в этом сезоне. Игроков клуба возмущает постоянная ротация состава.

По информации Daily Mail, лидеры команды провели разговор с Гвардиолой после поражения "Тоттенхэму", которое стало вторым подряд для "горожан" за неделю.

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До этого подопечные Пепы Гвардиолы также проиграли "Манчестер Юнайтед" в Кубке Английской лиги, хотя и вышли в финал.

После поражения "Тоттенхэму" Гвардиола попросил футболистов выразить свои взгляды на то, как сократить отставание от "Ливерпуля". Сейчас разница между клубами составляет 22 очка.

Во время общения с Гвардиолой футболисты выразили ему претензии из-за постоянной ротации.

В этом сезоне "Манчестер Сити" ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд. Ситуация ухудшилась после ухода помощника Пепы Микеля Артеты на пост тренера "Арсенала".

Также Гвардиола экспериментирует в защите, используя в обороне номинальных полузащитников Родри и Фернандиньо.

В прошлом сезоне беседа на повышенных тонах состоялась в раздевалке "Сити" после поражения "Ньюкаслу". После этого "манкунианцы" выдали 14-матчевую серию без поражений.

После 25 туров "Манчестер Сити" удерживает второе место чемпионата Англии. "Ливерпулю" нужно получить еще 6 побед, чтобы окончательно выиграть АПЛ.