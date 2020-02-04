24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Партнеры Зинченко провели горячий разговор с Гвардиолой и выразили тренеру притензии

48 Читати новину українською
Пеп Гвардиола / hindustantimes.com

Футболисты "Манчестер Сити" недовольны работой главного тренера команды Пепы Гвардиолы в этом сезоне. Игроков клуба возмущает постоянная ротация состава.

По информации Daily Mail, лидеры команды провели разговор с Гвардиолой после поражения "Тоттенхэму", которое стало вторым подряд для "горожан" за неделю.

Как это было: Зинченко получил удаление в матче против "Тоттенхэма", "шпоры" сразу забили и победили – видео

До этого подопечные Пепы Гвардиолы также проиграли "Манчестер Юнайтед" в Кубке Английской лиги, хотя и вышли в финал.

После поражения "Тоттенхэму" Гвардиола попросил футболистов выразить свои взгляды на то, как сократить отставание от "Ливерпуля". Сейчас разница между клубами составляет 22 очка.

Во время общения с Гвардиолой футболисты выразили ему претензии из-за постоянной ротации.

В этом сезоне "Манчестер Сити" ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд. Ситуация ухудшилась после ухода помощника Пепы Микеля Артеты на пост тренера "Арсенала".

Также Гвардиола экспериментирует в защите, используя в обороне номинальных полузащитников Родри и Фернандиньо.

В прошлом сезоне беседа на повышенных тонах состоялась в раздевалке "Сити" после поражения "Ньюкаслу". После этого "манкунианцы" выдали 14-матчевую серию без поражений.

После 25 туров "Манчестер Сити" удерживает второе место чемпионата Англии. "Ливерпулю" нужно получить еще 6 побед, чтобы окончательно выиграть АПЛ.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
1742
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Пеп Гвардиола Новости Спорта Александр Зинченко Манчестер Сити Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
3 февраля 21:39 В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча – видео
Юрій Семенюк 150
3 февраля 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2776
3 февраля 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 66
3 февраля 12:32 Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 48
3 февраля 12:04 Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
Юрій Семенюк 227
Новости
Больше новостей
Залиште відгук