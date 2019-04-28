Пас Малиновского помог "Генку" победить команду украинцев в чемпионате Бельгии: видео

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Пас Малиновского помог "Генку" победить команду украинцев в чемпионате Бельгии: видео

В шестом раунде чемпионской группы чемпионата Бельгии встречались две команды, где выступают украинцы – "Гент" Пластуна, Безуса и Яремчука принимал "Генк" Малиновского.

Гент – Генк 0:1
Гол: Троссард, 55

"Генк" борется за чемпионство, в то время как "Гент" имеет весьма призрачные шансы на попадание в еврокубки через чемпионат. В матче против "Гента" клуб Руслана Малиновского сделал очередной шаг к чемпионству. И помог в этом именно украинец.

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Именно он отдал пас, после которого по воротам соперника пробивал Троссард. Удар был меткий, и голкипер до мяча не дотянулся.

Но произошло это уже во втором тайме. В первом тайме "Генк" забил гол. Отличился Ито – отобрал мяч в центре поля. Сначала арбитр не зафиксировал нарушение, но после забитого гола воспользовался видеоповтором и не засчитал взятие ворот.

Что касается украинцев в "Генте", то Безус вышел на поле, когда его команда уступала. Пластун весь матч провел на скамейке запасных. Яремчук даже не попал в заявку на игру.

 

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Теги: Руслан Малиновский Спорт Футбол
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