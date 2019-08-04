Паскаль в зрелищном бою победил Брауна и завоевал право биться с Гвоздиком: видео

36-летний боксер Жан Паскаль сенсационно победил Маркуса Брауна и стал претендентом на титул Александра Гвоздика. Американец Браун неожиданно проиграл титул "временного" чемпиона WBA в полутяжелом весе канадцу в ночь на 4 августа.

Стартовую перестрелку джебами записал себе в актив чемпион. А еще у него прошли несколько неплохих ударов по корпусу. Браун выглядел намного лучше в работе ног и существенно превосходил скоростью.

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Неожиданно в 4-м раунде чемпион "заигрался" и пропустил мощный правый хук. Оказался в тяжелом нокдауне и до конца трехминутки "выживал" в клинчах. Уже в следующем раунде Браун восстановил контроль над ходом поединка, еще жестче работая по корпусу ветерана.

В 7-м раунде американец снова "заснул" и пропустил правый хук в челюсть. До конца раунда чемпион побывал еще раз на "пятой точке". В 8-й трехминутке бойцы столкнулись головами. На лице Брауна образовалось огромное рассечение. Бой был остановлен.

На момент остановки судьи насчитали трижды 75-74 в пользу Паскаля. Победа ветерана техническим решением.

Благодаря этой победе Браун также стал чемпионом WBC Silver, что дает ему право встретиться с украинцем Александром Гвоздиком. Последний владеет поясом WBC.

Впрочем, бой Паскаля против Гвоздика не состоится в ближайшее время. Александр Гвоздик и Артур Бетербиев 18 октября в США проведут объединительный поединок.