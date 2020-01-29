Пауло Коэльо писал детскую книгу с Коби Брайантом, он удалил черновик после его гибели

Бразильский писатель Пауло Коэльо решил не публиковать детскую книгу, которую он писал вместе с баскетболистом Коби Брайантом. Это произошло после гибели Брайанта в результате падения вертолета 26 января 2020 года.

По словам Коэльо, идея о книге возникла в 2016 году, когда Брайант закончил профессиональную карьеру баскетболиста. Но за ее написание они сели только за несколько месяцев до его трагической гибели, пишет AP.

"Я удалил черновик, ведь без Коби она уже не имеет никакого смысла", – заявил Коэльо.

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Решение Коэльо разочаровало многих поклонников Брайанта, которые завалили писателя просьбой не удалять проект.

Коэльо сказал, что идея его сотрудничества с Брайантом заключалась в том, чтобы вдохновить малообеспеченных детей на преодоление проблем через спорт.

Коби всегда был очень озабочен тем, чтобы сделать книгу, которая была положительным примером для детей, особенно тех, которые происходят из сложных семей,

– сказал Коэльо.

Стоит отметить, что сам Брайант очень увлекался Коэльо и называл его "Алхимика" одной из лучших книг.

Писатель не рассказал, сколько страниц написано, и мела ли уже книга заголовок.

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