Пауло Коэльо писал детскую книгу с Коби Брайантом, он удалил черновик после его гибели
Бразильский писатель Пауло Коэльо решил не публиковать детскую книгу, которую он писал вместе с баскетболистом Коби Брайантом. Это произошло после гибели Брайанта в результате падения вертолета 26 января 2020 года.
По словам Коэльо, идея о книге возникла в 2016 году, когда Брайант закончил профессиональную карьеру баскетболиста. Но за ее написание они сели только за несколько месяцев до его трагической гибели, пишет AP.
"Я удалил черновик, ведь без Коби она уже не имеет никакого смысла", – заявил Коэльо.
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Решение Коэльо разочаровало многих поклонников Брайанта, которые завалили писателя просьбой не удалять проект.
Коэльо сказал, что идея его сотрудничества с Брайантом заключалась в том, чтобы вдохновить малообеспеченных детей на преодоление проблем через спорт.
Коби всегда был очень озабочен тем, чтобы сделать книгу, которая была положительным примером для детей, особенно тех, которые происходят из сложных семей,
– сказал Коэльо.
Стоит отметить, что сам Брайант очень увлекался Коэльо и называл его "Алхимика" одной из лучших книг.
Писатель не рассказал, сколько страниц написано, и мела ли уже книга заголовок.
Как погиб Коби Брайант
- Легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе – его вертолет загорелся и пошел вниз. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января при местному времени.
- Все девять человек, которые находились на борту авиасудна погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась его партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета. Все они летели на игру.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Сейчас опубликовано разговор пилота и диспетчера. Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
- Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь. Также продолжается сбор подписей, чтобы разместить изображение Брайанта на логотип НБА.