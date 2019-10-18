Павелко и Суркис начали войну: в ход пошли патриотизм и "Динамо"

В украинском футболе снова разгорается скандал. Главные лица — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, а также его предшественник и почетный президент "Динамо" Григорий Суркис. Пострадать может весь украинский футбол.

С чего все началось

В среду, 16 октября, на портале prosports.kz была опубликована новость о том, что во время матча между сборными Украины и Португалии на НСК "Олимпийский" возникла стычка между Андреем Павелко и братьями Суркисами. Издание ссылалось на слова главы профсоюза украинских футболистов Олега Печорного.

[Павелко] зачем-то попытался их [братьев Григория и Игоря Суркисов, а также бывшего премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко] выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду. Но Павелко не успокоился и вернулся продолжить разборку вместе с криминальным авторитетом по кличке "Нарик". Остановить конфликт смогла только полиция, но информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться. Теперь наверняка эту неприятную историю замнут. Но вот Игорь с Григорием Суркисы вряд ли просто так все забудут,

– рассказал изданию Печорный.

Для начала возникает недоумение, почему эта информация изначально была опубликована на сайте казахского издания. Ведь в Украине немало СМИ, которые охотно подхватили бы эту тему. Ну и упоминание о криминальном авторитете "Нарике" тоже не нужно забывать. Об этом будет ниже.

Как после этого себя повели Павелко и Суркис

Понятное дело, что ни Андрей Павелко, ни Григорий Суркис решили это публично не комментировать. Но это сделали и без них. Свою версию того, что произошло, выложил советник президента УАФ Валентин Латыпов в комментарии Футбол24. Он решил сыграть на патриотизме, и во всем обвинил Суркисов. А также в том, что старший из братьев – депутат Верховной Рады от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

К слову: Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 Украина" во время матча: видео

"14 октября – День защитника Украины. Поэтому мы в Украинской ассоциации футбола решили пригласить в ложу для почетных гостей на матч с Португалией расширенный состав военных, ветеранов боевых действий на Донбассе, наших соотечественников, освобожденных из российского плена. Многие из них, получая приглашение, просили, чтобы вместе с ними в ложе не было одиозных политиков с пророссийской позицией. Поэтому, когда ребята увидели среди гостей Григория Суркиса, ко мне подошли несколько человек и попросили или пересадить их в другую ложу, или поговорить с Суркисом, чтобы он ушел. Я передал эту просьбу президенту УАФ Андрею Павелко. Сам состоял в этой ложе до конца матча и никаких инцидентов там не было", – рассказал Валентин Латыпов.

Упоминание о защитниках Украины в этом случае тоже довольно определяющее. О нем тоже будет ниже.

Другой источник из УАФ, который решил не называться, в комментарии Футбол24 заявил, что Суркисы не имели права там быть. И неизвестно как попали в президентскую ложу. При этом ее охраняли представители Управления государственной охраны. Ведь ожидалось, что на матче будет президент Украины Владимир Зеленский. Но он так и не прибыл.

Могу со 100-процентной уверенностью вам сказать, что силового конфликта не было. Если они выясняли отношения, то словесно. На каком основании Суркисы попали туда, нам до сих пор никто не может объяснить,

– говорится в цитате неназванного источника.

Также источник отмечает, что если бы дело дошло до силового решения, то на обеих сторонах конфликта были бы хоть какие-то следы. И действительно, на фото после матча против Португалии, Павелко в радостном состоянии. И без следов от вероятной драки.

Чем продолжилось

Но если обе стороны отказались публично комментировать эту ситуацию, то не стоит думать, что они это не делали другим способом. Когда скандал достиг уже всех СМИ, и не только футбольных или спортивных, Павелко выложил сообщение в facebook. В нем он перечислил главные достижения украинского футбола за 2019 год. Все бы ничего, если бы на заднем фоне фотографии не было бы Григория Суркиса. А в самом тексте упоминания об "абсолютно надуманном деле Мораеса, в котором наши соперники, при поддержке отдельных лиц из Украины, стремились забрать у сборной добытые в честных футбольных поединках 4 очка". Стоит напомнить, что в СМИ часто звучала информация, о том, что представители "Динамо" консультируют сборные Португалии и Люксембурга в этом деле.

В "Динамо" решили отбить атаку, когда Суркиса, по словам Латыпова, сделали "одиозным политиком с пророссийской позицией". И на сайте команды 17 октября появилась новость о том, как футболисты "Динамо" почти всем составом посетили в госпитале освобожденных украинских моряков. Все бы ничего, если бы это не произошло еще 11 сентября. Поэтому возникает вопрос – для чего поднимать новость месячной давности на главном сайте команды? Кажется только для того, чтобы показать, что "Динамо", ну и Григорий Суркис, с уважением относятся к украинским военным.

"Чтобы поддержать моральное состояние моряков, выразить им свое почтение, а также поблагодарить за мужество и несокрушимость, которые стали примером патриотизма и любви к своей стране, в центральный военный госпиталя приехала основная команда киевского "Динамо" в полном составе за исключением игроков сборных, а также тренерский штаб "бело-синих" во главе с Алексеем Михайличенко", – цитата из новости на сайте "Динамо" о посещении моряков в госпитале.

Но именно "Динамо" стало объектом нападения. В четверг, 17 октября, в СМИ была опубликована копия выписки из Единого реестра досудебного расследования. В ней говорится о том, что служебные лица ООО "ФК "Динамо Киев" обеспечили избежание уплаты Обществом налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании". В документе не указано, кто подозреваемый, и через какие офшорные компании удалось избежать уплаты налогов. Перед тем, в СМИ часто фигурировала оффшорная компания Newport Management LTD, бенефициаром которой является Виктор Медведчук, соратник Григория Суркиса.

А что дальше?

Вряд ли на этом схватка между Павелко и Суркисом закончится. И здесь не стоит думать, что конфликт возник из-за заботы об украинских военных и на политическом противоборстве (Павелко в 2014-2019 годах был депутатом Верховной Рады от БПП, а Григорий Суркис в 2019 году прошел в парламент от ОПЗЖ). Для них это лишь попытка показать свою власть, "кто в доме хозяин", если хотите.

Поэтому не стоит удивляться, если вскоре об обоих "бойцах" начнут появляться "новые факты". Среди них и о криминальном авторитете "Нарике", О ком речь шла выше. Настоящее его имя Александр Петровский, или же Александр Налекрешвили. Он тесть Андрея Павелко. Один из самых богатых людей Днепра. Теперь он занимается благотворительностью, президент благотворительного фонда "Солидарность". Футбольная общественность о нем узнала, когда в 2018 году во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве возил по церквям Кубок турнира. Широкая общественность о нем узнала в конце 2018 года, когда Украина получала Томос. Он тогда был в официальной делегации, которая посещала Стамбул. И даже получил награду от президента Петра Порошенко.

Какие еще "скелеты из шкафов" друг друга они повытягивают – пока трудно сказать. Но обвинения могут звучать еще долго. И стоит отметить – небезосновательные обвинения.

Главное в этой войне – пострадает или выиграет украинский футбол. А выиграет он не тогда, когда кто-то один из них выйдет победителем из этого противостояния. А тогда, когда причин для такого не будет.