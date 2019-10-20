Павелко впервые прокомментировал конфликт с Суркисом

28 Читати новину українською
Андрей Павелко
Андрей Павелко / facebook.com/andriy.pavelko

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал возможный конфликт с Григорием Суркисом во время матча Украина – Португалия в Киеве.

Павелко опровергает информацию о любом конфликте с Григорием Суркисом в VIP-ложе стадиона НСК "Олимпийский".

Читайте также: Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 Украина" во время матча: видео

Это все бред. Даже смешно. Все видели великолепный футбол и довольные лица в VIP-ложе. Попытки перевести внимание от классной игры сборной и хорошей работы УАФ на другие вымышленные.

На нас были направлены камеры до, во время и после матча. Были только хорошие эмоции в раздевалке и на трибуне. Поэтому мне смешно всю эту информацию воспринимать. Каждый такой фейк вызывает у меня только улыбку,
– цитирует Павелко Football Hub.

Что известно о конфликте Суркиса и Павелко?
В среду, 16 октября, на портале prosports.kz была опубликована новость о том, что во время матча между сборными Украины и Португалии на НСК "Олимпийский" произошла стычка между Андреем Павелко и братьями Суркисами. Издание ссылалось на слова председателя профсоюза украинских футболистов Олега Печорного.

До сих пор ни Павелко, ни Суркис не комментировали информацию о конфликте на матче сборной Украины.

Подробнее о конфликте Павелко и Суркиса читайте в материале Спорт24.

blog_ava
Истории 5 знаменитостей, которые преодолели рак молочной железы
сегодня
1554
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Григорий Суркис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Мариуполь" вырвал победу в матче с "Днепр-1" благодаря невероятному голу Федорчука
сегодня 16:14 "Мариуполь" вырвал победу в матче с "Днепр-1" благодаря невероятному голу Федорчука
Ігор Саджениця 21
Гол украинца Яремчука помог бельгийскому "Генту" победить в чемпионате: видео
сегодня 12:39 Гол украинца Яремчука помог бельгийскому "Генту" победить в чемпионате: видео
Ігор Саджениця 87
"Бавария" нелепо упустила победу, "Боруссия" Д выиграла дерби: результаты 8 тура Бундеслиги
19 октября 19:06 "Бавария" нелепо упустила победу, "Боруссия" Д выиграла дерби: результаты 8 тура Бундеслиги
Ігор Саджениця 93
"Барселона" разбила "Эйбар", "Валенсия" остановила "Атлетико": результаты 9 тура Ла Лиги
19 октября 16:00 "Барселона" разбила "Эйбар", "Валенсия" остановила "Атлетико": результаты 9 тура Ла Лиги
Ігор Саджениця 79
Гвоздик – Бетербиев: видео боя
19 октября 07:42 Гвоздик – Бетербиев: видео боя
Юрій Семенюк 1665
Новости
Больше новостей
Залиште відгук