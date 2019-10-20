Павелко впервые прокомментировал конфликт с Суркисом

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал возможный конфликт с Григорием Суркисом во время матча Украина – Португалия в Киеве.

Павелко опровергает информацию о любом конфликте с Григорием Суркисом в VIP-ложе стадиона НСК "Олимпийский".

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Это все бред. Даже смешно. Все видели великолепный футбол и довольные лица в VIP-ложе. Попытки перевести внимание от классной игры сборной и хорошей работы УАФ на другие вымышленные.



На нас были направлены камеры до, во время и после матча. Были только хорошие эмоции в раздевалке и на трибуне. Поэтому мне смешно всю эту информацию воспринимать. Каждый такой фейк вызывает у меня только улыбку,

– цитирует Павелко Football Hub.

Что известно о конфликте Суркиса и Павелко?

В среду, 16 октября, на портале prosports.kz была опубликована новость о том, что во время матча между сборными Украины и Португалии на НСК "Олимпийский" произошла стычка между Андреем Павелко и братьями Суркисами. Издание ссылалось на слова председателя профсоюза украинских футболистов Олега Печорного.

До сих пор ни Павелко, ни Суркис не комментировали информацию о конфликте на матче сборной Украины.

Подробнее о конфликте Павелко и Суркиса читайте в материале Спорт24.