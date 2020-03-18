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Пейте воду из-под крана: Усик назвал рецепты борьбы с вирусом – видео

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Украинский боксер Александр Усик дал несколько советов, как правильно бороться с вирусами.

В прямом эфире в Instagram Александр поделился интересным рецептом, в который входит свежий воздух, объятия и хлорка.

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Если есть такая возможность, съездите за город, в лес, ходите по лесу и дышите, насыщайте себя кислородом. Когда организм насыщается кислородом, то кислород уничтожает так называемые вирусы, которые мы "хватаем" где-то в общественных местах. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана, хлорка тоже это все убивает. Улыбайтесь обязательно, будьте ближе к своим родным, идя на работу – обнимите и поцелуйте жену три раза, детей тоже по три раза, маму, брата, друга... Не стесняйтесь, объятия делают нас добрее и продлевают жизнь,
– сказал Усик.

Также боксер высказал свое мнение относительно ситуации вокруг пандемии коронавируса. 

"Туалетная бумага, гречка не помогут. Мы все цивилизованные, толерантные, научились разумно и красиво говорить, но только появилась проблема, мы все залетаем в магазин и "буцаем" друг друга за рулон туалетной бумаги или пакет гречки. Вся наша цивилизованность и воспитание куда-то пропадают", – добавил боксер.

  • Сначала Усик утверждал, что есть проблемы более серьезные, чем коронавирус. Поэтому, по его мнению, зацикливаться на вирусе не стоит.
  • Впоследствии Александр пошутил, что "заболел новым вирусом". В инстаграме Александр сказал, что заболел "хеппивирусом" (вирус счастья).

Смотрите видео заявления Усика

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Александр Усик Бокс Спорт
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