Пенсия – для "кисок": Чисора нагло поглумился над Усиком и Кличко

Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (32-9, 23 КО) поглумился над украинцами Владимиром Кличко и Александром Усиком.

На своей странице в Instagram Дерек Чисора разместил фотографию Александра Усика в компании Владимира Кличко, сделав до этого кадра провокационную и оскорбительную для Кличко подпись: "Пенсия – для "кисок".

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Тем самым Дерек Чисора решил подколоть Владимира Кличко, который после поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа завершил карьеру и ушел на спортивную пенсию побежденным, тогда как, дескать, он, Чисора, вешать перчатки на гвоздь не собирается и уверен, что его последнее слово в боксе будет победным.

Ранее Владимир Кличко заявил, что готов помочь Усику готовиться к бою с Чисорой. Кличко рассказал, что уже спарринговал с Усиком и не откажется это сделать снова.

Что известно о бое Усик – Чисора?Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне на арене O2. Но бой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Потенциально победитель поединка в следующем бою будет драться за чемпионский титул WBO, который сейчас у Энтони Джошуа.

Напомним, в 2012 году Дерек Чисора единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко бой за чемпионский пояс WBC, однако тогда британец больше запомнился своими провокациями. В частности, на взвешивании Чисора залепил Виталию пощечину, а непосредственно перед боем на ринге плюнул в лицо Владимиру.

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