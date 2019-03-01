Перчатка Макгрегора будет в Киеве в рамках серии боев WWFC 14

2 марта в столичном "Дворце Спорта" состоится первая в этом году серия боев промоушена WWFC. Среди поединков, которые пройдут в рамках турнира, запланированы также и титульные бои.

Кроме боев, болельщиков ожидают также приятные сюрпризы. В частности, в бренд-зоне будет выставлена ​​перчатка Конора Макгрегора, известного во всем мире бойца ММА, который недавно стал послом генерального партнера WWFC – Parimatch.

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Одним же из главных событий вечера станет встреча действующей чемпионки в минимальном весе Магдалены Сормовой из Чехии и француженки Евы Дурте. Украинские болельщики хорошо помнят 29-летнюю француженку по ее поединку со Светланой Гоцик прошлого года. Несмотря на статус аутсайдера, Сормова одержала победу уже в первом раунде и забрала чемпионский пояс. Сейчас аналитики Parimatch дают 75% на то, что Магдалена сможет защитить свой титул.

Кстати, на WWFC-14 будет и бой с участием Светланы Гоцик: она выйдет в октагон против Эдны Оливейры из Бразилии. Шансы Светланы на победу оцениваются в солидные 72%.

Во втором титульном поединке свой чемпионский пояс будет защищать Теймур Рахимов. Его соперником будет Блейн О'Дрисколл из команды Конора Макгрегора.

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Киевлянин Рахимов получил звание чемпиона, победив осенью прошлого года Александра Барабаша. Бойцы устроили настоящее противостояние еще до поединка. Оба не лезли за словом в карман во время словесных перепалок, а затем сделали настоящее шоу в октагоне, где Теймур одержал досрочную победу в пятом раунде.

Сейчас эксперты Parimatch прогнозируют успех Рахимова, правда, отдают ему довольно скромное преимущество – 58%. Отметим, что ранее Блейн выступал в более тяжелой весовой категории, сейчас же бой состоится в самом легком весе. Будет ли это преимуществом для него в плане мощности или он будет уступать Теймуру в скорости – мы узнаем совсем скоро.

Также титульный бой ожидает Паату Тщапелию и Михаила Одинцова. Здесь по оценкам Parimatch больше шансов на победу у белорусского бойца – 75%.

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