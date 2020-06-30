В перчатках был посторонний предмет: брат Уайлдера обвинил Фьюри в нечестной игре
Брат бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлос Уайлдер обвинил Тайсона Фьюри в нечестной победе. Якобы в перчатке находился тупой предмет, который помог Фьюри.
Мнение брата боксера сообщает издание Worldboxingnews. По его словам, врачи выяснили, что у Уайлдера образовалась вмятина на боковой части головы после поединка с британцем. Она возникла из-за удара тупым предметом во время боя.
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Обвинения для Фьюри
Как заявил Марселлос, ни одна перчатка и удар не могли причинить такого ущерба.
Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри сразу среагировал на такие обвинения в свою сторону. Он записал небольшое видео, чтобы ответить Уайлдеру.
Я прочитал статью, где говорится о том, что в моих перчатках могли быть тупые предметы. Да, именно так и было. Был 125-килограммовый огромный разрушитель в каждой перчатке
– заявил Фьюри.
Отметим, что именно столько весит британец. Сильный удар в висок может привести к таким последствиям.
По его словам, тренер Уайлдера Джей Дис был в помещении, когда Тайсону тейпировали руки. Он все проверил и осмотрел перчатки перед тем, как их надел британец.
Фьюри также громко заявил, что в следующий раз он оставит вмятину на боксерской карьере Уайлдера. Нанесет две досрочных поражения подряд.
Фьюри – Уайлдер: главное
- Первая встреча боксеров в ринге состоялась 1 декабря 2018 года. Фьюри дважды побывал в нокдауне, но бой завершился ничьей.
- Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года и завершился в седьмом раунде. Судья остановил избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом.
- В течение поединка Тайсон дважды отправил американца в нокдаун. И только один рефери отдал Деонтею победу хотя бы в одном раунде поединка.
- Для Уайлдера это первое поражение в карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений.
- Зато Фьюри до сих пор не знает, что такое поражение. Тайсон стал первым в истории боксером, который владел всеми титулами в супертяжелом весе.