Перед матчем ЛЧ "Валенсия" пожаловалась УЕФА на команду Малиновского

В среду, 19 февраля, итальянская "Аталанта" принимала испанскую "Валенсию" в матче Лиги чемпионов. Впрочем, перед самым матчем гости подали жалобу в УЕФА на состояние поля на стадионе "Сан-Сиро".

По мнению представителей "Валенсии" состояние поля не соответствует нормам УЕФА, пишет Marca.

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Возмущение представителей испанского клуба состояние газона вызвало после предматчевой пресс конференции, когда они спустились к полю.

Матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" состоится вечером 19 февраля. Команды выйдут на поле в 22 часа по киевскому времени.

Интересно, что итальянская "Аталанта" дислоцируется в провинциальном городке Бергамо. Именно там и расположен домашний стадион клуба "Стадио Атлети Адзурре д'Италия", который насчитывает места для 26 тысяч зрителей.

Впрочем домашние матчи в Лиге Чемпионов "Аталанта" принимает на стадионе "Сан-Сиро", который является домашним для "Милана" и "Интера".