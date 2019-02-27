Перед матчем никто на такой счет не надеялся, – Швед о хет-трике и разгроме "Ворсклы"

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Марьян Швед
Марьян Швед / ФК "Карпаты"

Атакующий полузащитник "Карпат" и сборной Украины Марьян Швед отличился первым хет-триком на высшем уровне. А его команда разгромила на выезде полтавскую "Ворсклу" 4:0.

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За это Марьяна Шведа признали лучшим игроком 19-го тура УПЛ. Кроме того, теперь на счету игрока 11 голов, и он занимает второе место в гонке бомбардиров УПЛ.

"Перед матчем, наверное, никто такого счета не ожидал. "Ворскла" – очень сильная и опытная команда, которая неплохо показала себя в Лиге Европы, бронзовый призер последнего первенства. Уверен, что каждый коллектив надеялся на победу, но у нас обычно в этот период, после возобновления чемпионата, много голов не забивают. Так случилось, что мы реализовали все, что создали, безусловно, не без доли везения, а вот "Ворскле" не повезло. Например, полтавчане не забили пенальти. При этом стоит отметить действия Макса Кучинского, который неоднократно спасал нашу команду от очень сложных ударов. И наша оборона сыграла надежно, и атака забила мячи. Сложилось все – лучше не придумаешь", – подытожил этот матч Марьян Швед.

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Игрок надеется, что такая игра поможет ему и в дальнейшем получать вызовы в национальную сборную Украины.

"Уверен, что тренеры национальной сборной пристально следят за чемпионатом и за всеми игроками. Конечно, у меня есть огромное желание продолжить выступления в главной команде страны. Это большая честь для каждого футболиста", – заявил Швед.

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Стоит отметить, что зимой 2019 года львовские "Карпаты" продали Марьяна Шведа в шотландский "Селтик". Однако до конца сезона игрок и в дальнейшем будет выступать за "Карпаты" на правах аренды.

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Теги: Спорт Футбол Марьян Швед ФК Карпаты ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
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