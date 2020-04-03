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"Передается через телевизор": украинский боец UFC Крылов высказался о коронавирусе

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Никита Крылов / sport-express.ru

Украинский боец UFC Никита Крылов рассказал, что думает о ситуации с разрешение проблемы пандемии коронавируса.

Также он отметил, что драться без зрителей в некоторой степени проще.

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Стараюсь не думать об этом. Считаю, что в наибольшей степени коронавирус передается через телевизор. Больше риск заразиться тем, кто постоянно думает об этом.

Бои без зрителей? Не знаю, имеет ли это значение. Наверное, без болельщиков немного проще. Ни шума, ты хорошо слышишь угловых, ничто не отвлекает тебя. Однако фанаты придают особую энергетику. Драться можно и так, и так, но мне понравилось, как прошел турнир в Бразилии. Если отбросить тот факт, что причина была в эпидемии, все было очень организованно,
– сказал Крылов в интервью пропагандистскому изданию RT.

  • Никита Крылов – уроженец Красного Луча, что на Луганщине, который ныне проживает и тренируется в Москве.
  • На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC).
  • Недавно Никита Крылов отказался от гражданства России ради украинского биометрического паспорта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Смешанные единоборства
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