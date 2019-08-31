Переговоры с "Ромой" зашли в тупик, – агент капитана "Шахтера"

Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона Диего Дорнеллес рассказал, как продвигается ситуация с трансфером бразильца в "Рому".

По его словам, "джаллоросси" очень заинтересованы в том, чтобы привезти 31-летнего игрока в Италию. Однако есть проблемы.

Ранее: Президент "Ромы" одобрил трансфер лидера "Шахтера"

Ситуация застопорилась из-за отказа "Шахтера" вести переговоры. Они хотят, чтобы пункт о выкупе был закрыт. Конкретная сумма – 30 миллионов евро. Итальянская сторона даже пыталась договориться, но безуспешно,

– сказал Дорнеллес.

Ранее агент Тайсона подтвердил интерес "Ромы" к бразильцу и заявил, что сделка может состояться уже на этой неделе. "Шахтер" готов продать полузащитника за 30 миллионов евро. Трансферное окно в Серии А закрывается 2 сентября.

На днях сам Тайсон намекнул о возможном переходе в "Рому", опубликовав в своем Instagram пост такого содержания: "Разрешите мне уйти. Спасибо Богу за все".

Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что нужно знать об этом

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 миллионов евро. Текущий контракт бразильца с горняками действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний вингер провел 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.